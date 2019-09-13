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KKTC'nin topografik haritaları yenileniyor

İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında Ağustos ayında imzalanan haritacılık alanında iş birliği protokolü uyarınca ülkenin topografik haritalarının yenileneceği ve sayısal arazi modeli üretileceği kaydedildi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:15
KKTC'nin topografik haritaları yenileniyor

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol uyarınca stereo hava fotografı çekiminden elde edilecek görüntülerle ilk etapta mekansal veri üretiminde altlık olarak kullanılabilen ortofoto üretimi gerçekleştirilecek. Sonrasında 1/25000 ölçekli ülke topografik haritaları yenilenecek ve ülkenin sayısal arazi modeli üretilecek.
SU TAŞKINLARININ ÖNLENMESİNDE KULLANILACAK
İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi’nin başlattığı çalışmalar çerçevesinde havadan çekilecek görüntülerle yıllardır eksikliği hissedilen su taşkınlarını önlenme çalışmalarında kullanılabilecek hassas sayısal arazi modeli üretilebileceği açıklandı.
Açıklamada, “Ülkemizin sayısal arazi modelinin üretilmesiyle yıllardır ihtiyaç duyulan birçok alanda yapılacak çalışmaların önü açılmış olacaktır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Topografik HaritalarıKKTC
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