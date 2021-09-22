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KKTC'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Maliye Bakanlığı, 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını yayımlandı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 21:54
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KKTC'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Maliye Bakanlığı, 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını, 21 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayımlanan listede 5 bin 499 kurum ve 20 bin 655 kişi bulunuyor.

“Kurumlar Vergisi” listesine göre, 2020 yılının vergi rekortmenleri bankacılık ve casino sektörleri oldu.

“Şahıslar Vergisi” listesinin ilk üçünde ise; konfeksiyon ve teknoloji alanında yatırım yapan isimler bulunuyor…

KURUMLAR LİSTESİNDE İLK 3

Kurumlar listesindeki ilk sırayı, 263 milyon 010 bin 838 bin TL vergi beyanı ve 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle Tükiye İş Bankası var.

İkinci sırada ise, 32 milyon 601 bin 644 TL vergi ödemesiyle Voyager Kıbrıs Limited; yani, Merit Grup tutuyor.

Listedeki üçüncü sıra ise 127 milyon 845 bin 47 TL vergi beyanı ve 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesiyle AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ye ait.

ŞAHISLAR LİSTESİ

Şahıslar listesinde ise ilk iki sıra yine değişmedi.

Listede ilk sıraya oturan isim; 9 milyon 606 bin 430 TL vergi beyani, 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ile Serena, LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal oldu.

2019 yılında da ilk sırada yer alan Tahir Topal, 2020 yılında da şahıslar listesinin vergi rekortmeni olmuş oldu.

Listedeki ikinci sıra da değişmedi.

Teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan Basel Holding’in sahibi Burak Başel, 8 milyon 884 bin 94 TL vergi beyanı ve 2 milyon 817 bin 760 TL vergi ile ikinci sırada yer aldı.

Şahıslar listesinin üçüncü sırası ise, 4 milyon 155 bin 523 TL vergi beyanı ve 1 milyon 366 bin 123 TL vergi ile Jinder Singh oldu.

Listenin tümüne ulaşmak için tıklayınız... 

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