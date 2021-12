KKTC'nin yerli un fabrikaları kapatma kararı aldı!

ARUN, Başpınar Un ve Yavuzlar Un, hükümetin un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakması sonrası üretimlerini durdurma ve fabrikalarını kapatma kararı aldı.

KKTC’nin yerli un fabrikalarından ortak bir açıklama yapılarak, “Bizler yerli un sanayicileri olarak, 2021 yılını ciddi sermaye kayıpları ve zararlarla geçirmemize rağmen, hiç durmadan üretimlerimize devam ettik. Özellikle pandemi döneminin zor koşullarında ayakta kalmaya çalışan halkımızı ekmeksiz, fırıncımızı da unsuz bırakmamak adına büyük bir çaba gösterdik” ifadeleri kullanıldı.

“ÜZÜLEREK İZLEDİK...”

“Bizler un fabrikalarının, özellikle tüm ülkeyi ilgilendiren kriz durumlarında en stratejik yerler olduğu bilinciyle hareket ettik” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“İşimize profosyonel açıdan bakarak, hiçbir zaman siyasi söylemlerde bulunmadık, taraf olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Tüm bu gerçeklerin ışığında hükümetin bugün, bir süredir dillendirilen hamleyi gerçekleştirdiğini ve un fabrikalarının da tamamen kapanmasının önünü açtığını üzülerek izledik.

Bakanlık, birkaç fırıncının talebi doğrultusunda aldığı kararla, un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakmak için harekete geçmiştir. Üstelik bu hamle, ‘Yerli üretimi desteklemeliyiz’ sözleriyle hafızalarımıza kazınan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından, bir haber kanalında açıklanmıştır.

BU KOLAYCILIK HAMLESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Türkiye’de devlet destekli buğday alabilen büyük ölçekli un üreticileriyle, biz devlet köstekli Kıbrıslı un üreticilerinin rekabet etmesi elbette mümkün değildir. Dünyada oluşan gıda krizi ve buğdayda da dolar bazında gerçekleşen astronomik artışlara bağlı olarak artan ekmek fiyatları, devletin alacağı basit sübvansiyel kararlarla aşılabilecekken, seçime yönelik olduğunu düşünmek istemediğimiz, kalıcı çözüm olmayacak bu kolaycılık hamlesini kabul etmemiz mümkün değildir.

HÜKÜMET, PERSONELLERİMİZE SAHİP ÇIKARAK, ÇARE ÜRETMELİDİR

Bu sebeple üretimimize son verdiğimizi, an itibariyle tüm un fabrikalarımızı kapattığımızı üzülerek kamuoyuna bildiririz. Yaşanacak her türlü olumsuz sonuç için şimdiden tüm halkımızdan ve fırıncılarımızdan özür dileriz. Bu kararı alan hükümet yetkililerinden yegane beklentimiz, fabrikalarımızın kapanmasıyla işsiz kalacak olan, bizim ailemizden bir parça olarak gördüğümüz ve mağdur olmamaları için her türlü katkıyı koyacağımız personellerimize sahip çıkarak, mağduriyetlerini en aza indirmek için çare üretmeleridir.”