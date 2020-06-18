KKTC Nöbetçi Eczaneler / 18 Haziran 2020

LEFKOŞA:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa
03922236750
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922279155
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922277251
GAZİMAĞUSA:
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa
03923656977
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654969
GİRNE:
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne
03928161213
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne
03928152248
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
03927142193
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12