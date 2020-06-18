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KKTC Nöbetçi Eczaneler / 18 Haziran 2020

KKTC Nöbetçi Eczaneler'in listesi...

18 Haziran 2020 Perşembe 11:31
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KKTC Nöbetçi Eczaneler / 18 Haziran 2020

LEFKOŞA:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 03922236750

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922277251

GAZİMAĞUSA:

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656977

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654969

GİRNE:

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne

 03928161213

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne

 03928152248

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142193

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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