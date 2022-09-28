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“KKTC öğrenciler için güvenilir bir ülke”

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, NANS Turkish Zone Kurucusu Dr. Samson Oluwaseun Fadiya’yı kabul etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 19:22
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“KKTC öğrenciler için güvenilir bir ülke”



Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerekse Nijerya basınında son günlerde yer alan haberler konusunda hassasiyet göstererek, çıkan haberler ile ilgili ülkede bulunan Nijeryalı öğrenciler ile görüşerek bilgi alan Dr. Fadiya; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamladığını ve daha sonra 2014 yılında Kanada'ya giderek orada kendine ait eğitim firmasını kurduğunu aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, 2014 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve mezun olduktan sonra yurtdışında yaşamını sürdüren 2000’in üzerinde Nijerya uyruklu öğrenci ile halen irtibat halinde olduğunu belirten Fadiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, yükseköğretim öğrencileri için güvenilir bir ülke olduğunu söylediğini belirtti.

Fadiya, üniversite eğitimi almak amacıyla Nijerya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek isteyen öğrencilere de KKTC üniversitelerini önerdiğini ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her yıl ziyaret ediyorum. Bu gelişimde de ülkede güvenlik konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını ve halen daha ülkede güvenli bir şekilde yaşamın devam ettiğini gördüm.” dedi.

Fadiya görüşmede ayrıca ülkede bulunan Nijerya vatandaşı öğrencilerin görüş ve istekleri konusunda Daire Müdürü Behçet Çelebi’ye bilgi aktardı ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli adımların atılacağına inandığını ifade etti.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ise tüm öğrencilerin ülkede güvenli bir şekilde yaşam sürmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu konuda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

KKTC’de eğitim alan öğrencileri dünyanın farklı ülkelerinde önemli görevlerde görmenin ve üstlendikleri görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Çelebi, Dr. Fadiya'ya ülkemizde yükseköğretimin geleceği adına göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti ve kendisine Kanada’da yürütmüş olduğu görevinde başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
NANS Turkish ZoneDr. Samson Oluwaseun FadiyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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