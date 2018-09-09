Birçok uluslararası listede sonlarda yer alan KKTC, okur-yazarlık oranlarında dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı.

• Kıbrıs Postası, Dünya Okuma Günü’nde dünya ortalaması ile Kuzey Kıbrıs’ın okuryazarlık oranlarını karşılaştırdı.

• Elde edilen verilere göre, ülkemiz okuma yazma oranında dünya ortalamasının üzerinde. Dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 84’ü okuma yazma biliyorken, bu rakamın KKTC’de yaklaşık yüzde 97 civarında olduğu dikkat çekti.

•BM’nin raporuna göre, Güney Kıbrıs ile bizim okuma yazma oranımız aşağı yukarı aynı oranda…

•Öte yandan, UNESCO verilerine göre, son 50 yılda dünya genelinde özellikle genç nüfusta okuryazarlık oranı önemli ölçüde arttı. UNESCO, buna rağmen dünyada hala 750 milyon kişinin bu bilgiye sahip olmadığına dikkati çekti.

•Ayrıca, dünya genelinde kadın okuryazar sayısının erkeklere oranla daha az olması dikkati çekiyor. Son yıllardaki verilere göre, genç kadınlar, okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 59'unu oluşturuyor.

Kıbrıs Postası'ndan Rahmican ÇALIŞKAN'ın haberine göre Birçok uluslararası listede sonlarda yer alan KKTC, okur-yazarlık oranlarında dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı. Kıbrıs Postası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO )’nün ilan ettiği, 8 Eylül Dünya Okuma Günü’nde dünya ortalaması ile Kuzey Kıbrıs’ın okuryazarlık oranlarını karşılaştırdı.

Dünya ortalaması yüzde 84, KKTC ise, yüzde 97

Elde edilen verilere göre, ülkemiz okuma yazma oranında dünya ortalamasının üzerinde. Dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 84’ü okuma yazma biliyorken, bu rakamın KKTC’de yaklaşık yüzde 97 civarında olduğu dikkat çekti. Yani Kuzey Kıbrıs, okuryazarlık oranında, dünya ortalamasının yüzde 13 üzerinde.



Güney Kıbrıs yüzde 98

Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Gelişme Programı Raporu'na göre ülkelere göre okuryazarlık oranları listesinde yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın okuma yazma oranının yüzde 98 olduğu kaydedildi.

En fazla ve en az okuryazarlığı bulunan ülkeler…

BM’nin verilerine göre, en az okuma yazma oranına sahip ülke yüzde 27 ile Güney Sudan olurken, Andora, Finlandiya, Grönland, Kuzey Kore, Lintenştayn, Lüksemburg, Norfolk Adası ve Norveç ise, yüzde 100 okuryazarlığı olan ülkeler oldu.

Dünya genelinde genç nüfusta okuryazarlık oranı arttı

Öte yandan, UNESCO verilerine göre, son 50 yılda dünya genelinde özellikle genç nüfusta okuryazarlık oranı önemli ölçüde arttı. UNESCO, buna rağmen dünyada hala 750 milyon kişinin bu bilgiye sahip olmadığına dikkati çekti. Okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Okuryazarlığı olmayanların yüzde 45'i Güney Asya'da yaşıyor. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 27'si Sahra Altı Afrika'da, yüzde 10'u Doğu ve Güneydoğu Asya'da, yüzde 9'u Kuzey Afrika ve Batı Asya'da, yüzde 4'ü de Latin Amerika ve Karayipler'de bulunuyor.

Bazı ülkelerde okuryazar seviyesi istenilen düzeyde değil

Eğitim-öğretim imkanlarının artmasıyla günümüzde artık daha çok genç okuma yazma biliyor. UNESCO İstatistik Enstitüsü, gençler arasında okuryazarlık oranının yüzde 83'ten yüzde 91'e çıktığını ve 1996'da 170 milyon olan okuma yazma bilmeyen genç sayısının 2016'da 102 milyona gerilediğini belirtti. UNESCO'ya göre, 50 yıl önce 15-24 yaş gençlerin dörtte biri okuma yazma bilmezken günümüzde bu oran bu yaş grubunun yüzde 10'undan azına denk düşüyor. Buna rağmen başta Sahraaltı Afrika ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere gençler arasındaki okuma yazma oranı, bazı ülkelerde hala istenilen seviyede değil. Orta ve Doğu Asya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişkinlerin neredeyse tamamı, okuma yazma biliyor. Bu bölgelerin yanı sıra Latin Amerika ile Karayipler'deki gençlerin okuryazarlığı da ileri düzeyde.

Afrika'daki bazı ülkelerde ise genç nüfusta okuryazarlık yüzde 50'lerin altında. Bu sorun, genelde okullaşmanın eksik olması ve eğitimdeki bazı sorunlardan kaynaklanıyor. Malavi ve Zambiya gibi ülkelerde ise eğitim hakkı herkes için sağlanmış olsa da okuryazarlık hala düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bu duruma eğitimle kurulan ilişki ve eğitimin kalitesiyle ilgili sorunların yol açtığı sanılıyor.

Kadın okuryazar sayısı daha az

Dünya genelinde kadın okuryazar sayısının erkeklere oranla daha az olması dikkati çekiyor. Son yıllardaki verilere göre, genç kadınlar, okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 59'unu oluşturuyor. Orta ve Doğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler'de kadın ve erkek okuryazar arasındaki fark azken Kuzey Afrika, Batı ve Güney Asya ile Sahraaltı Afrika'da cinsiyetler arasındaki okuryazarlık oranları farkı daha fazla. Son yarım asırda dünya genelinde ciddi ilerleme kaydedilse de her 5 ülkeden birinde kadın okuryazar sayısı, hala erkek okuryazar sayısının altında. Bu da hem fırsat eşitliği hem de kadınların günümüz dünyasında karşı karşıya kaldığı problemler açısından aşılması gereken önemli bir sorun olarak kabul ediliyor.