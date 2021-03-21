KKTC ORMAN VARLIĞINDA DÜNYADA 162. SIRADA

Lefkoşa, 21 Mart 21 (T.A.K.): Bir zamanların “yeşil ada” sıfatını kuraklık, yangınlar ve bilinçsiz ağaç kesimleri başta olmak üzere çeşitli etkenlerle kaybeden Kuzey Kıbrıs, orman varlığı sıralamasında 191 ülke arasında 162. sırayla oldukça gerilerde kaldı.

Orman Dairesi, 2021-2022 dönemine ilişkin çalışmalarını 1 milyon fidan üzerinden sürdürüyor.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle TAK’ın sorularını yanıtladı.

ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜNÜN SADECE YÜZDE 21’İ ORMANLIK ALAN

Ülkedeki ormanlık alanın en son yapılan amenajman planı verilerine göre 77 bin hektar olduğunu ve bu rakamın yaklaşık olarak ülkenin yüzde 21’ine tekabül ettiğini belirten Karzaoğlu, “Orman varlığı olarak 191 ülke arasından 162. sıradayız” dedi.

Karzaoğlu, koronavirüs pandemisinin fidan dikme planlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

TEPEBAŞI-KALKANLI’YA 60 BİN FİDAN DİKİLDİ... HEDEF 100 BİN

17 Mayıs 2020’de Tepebaşı-Kalkanlı bölgesindeki yangında yanan 1000 hektarlık alanda 300 bin fidan dikimi planladıklarını fakat pandemiden dolayı birçok çalışmalarının sekteye uğradığını ifade eden Cemil Karzaoğlu, yanan sahanın temizlenip ağaçlandırma için hazırlanması sürecinin de bu dönemde yapıldığını ve bu kısıtlamalara rağmen yanık sahada 60 bin fidan dikildiğini açıkladı.

1975-2020 ARASINDA 45 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

Karzaoğlu, geri kalan yanık sahaların kesilip sürülmesinin 2021 yılı ağaçlandırma programına dahil edildiğini kaydederek “2021-2022 fidan üretimi ve ağaçlandırma amaçlı 1 milyon adet fidan üzerinden çalışmalarımız devam etmektedir. 1975-2020 döneminde ülkemize Orman Dairesi Müdürlüğü çalışmaları sonucu 45 milyon adet fidan dikimi yapılmıştır. 1975’teki orman varlığımızı 3 katına çıkarttık ve bu oranı daha da katlayarak orman varlığımız artırmak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

3 BÜYÜK YANGINDA 13 BİN 653 HEKTAR ORMAN KAYBEDİLDİ

KKTC’de bugüne kadar çıkan büyük orman yangınlarının sonuçları hakkındaki soruyu da yanıtlayan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 1995’te Girne bölgesindeki ve Beşparmak Dağları’ndaki büyük yangında 8 bin 900 hektar, 1998’deki Yeşilırmak yangınında 3 bin 753 hektar ve 2021’deki Tepebaşı-Kalkanlı yangınında da bin hektar ormanın yandığını kaydetti.

“ORMANLARIN EN ÖNEMLİ SORUNU KURAKLIK”

Ülkede ormanların en önemli sorununun kuraklık olduğunu söyleyen Karzaoğlu, şöyle konuştu:

“Dünyadaki iklim değişiminden dolayı yağış miktarlarının düzensiz olması, özellikle uzun süreli yağışsız günlerin sayısındaki artış, aşırı yüksek sıcaklıkların, orman ekosistemi üzerinde büyük stres oluşturmaktadır. Bunların neticesinde ekosistem üzerinde meydan gelen su açığının ekosistemi zayıflatması, hastalıklara karşı daha dirençsiz hale getirmesi, toplu kurumalar meydana getirmesi ve yangın risklerinin çok daha fazla artması, orman varlığımızı tehdit eden en büyük faktörlerdir.

Ülkemizdeki nüfus artışı ve yapılaşmanın artması direkt ve dolaylı olarak ormanlar üzerindeki baskıyı artmaktadır. Artan nüfus ve yaşam şartlarının zorlaşması özellikle odun ihtiyacının son yıllarda aşırı artması bunun neticesinde de orman alanlarındaki kaçak kesimlerin artması ve yakacak odun ihtiyacı, orman varlığını tehdit etmektedir.”

“ORMAN DAİRESİ KADROLARI ACİL ARTIRILMALI”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, ormanları artırmanın birinci şartının, varolan orman varlığını etkin bir şekilde korumaktan geçtiğine işaret ederek “Bu konuda en büyük tehditler, yangın, kaçak kesimler, hayvan otlatmaları ve diğer orman suçlarıdır. Bunları etkin bir şekilde kontrol altına almak için Orman Dairesi kadrolarının acil olarak artırılması gerekmetedir” dedi.

Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin kadrolarının bel kemiğini oluşturan orman memuru ve orman mühendisliği kadrolarının uzun zamandan bu yana eksik olmasının, yeni istihdamların yapılmamasının ve kadroların zayıflamasının, ormanları tehdit eden bu sorunlara karşı dairenin önlem alabilmesini daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Orman Dairesi’nin en büyük eksikliğinin istihdam sorunu olduğunu belirten Cemil Karzaoğlu, “Yeni istihdam yapılmamasından dolayı dairenin mühendis ve orman memuru kadrolarının yetersiz kalmıştır. Bu da işlerin yürütülmesinde büyük sıkıntı yaratmaktadır” dedi.

Karzaoğlu, talepleri konusunda şöyle devam etti:

“Yangın koruma amaçlı olarak mevsimlik istihdam edilen yangın hazır kuvvet ekiplerinin artırılarak etkinliğinin artırılması. Ayrıca mevsimlik olarak alınan bu ekiplerin profosyonel olarak eğitilmesi ve devamlı olarak görev yapmalarının sağlanması açısından yasal düzenlemelerin hükümetler tarafından kabul edilmesi.”

“ORMANLAR EN ÖNEMLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI”

21 Mart Dünya Orman Günü’nde halka mesajı da sorulan Karzaoğlu, şöyle konuştu:

“Ormanlarımız en önemli yenilenebilir enerji kaynağımızdır. Ormanların varlığı temiz ve içilebilir su kaynaklarının devamını sağlaması, havayı temizlemesi, enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi, görsel güzelliği artırması ve insanlar için eğlence, dinlenme yeri gibi daha bir çok fonksiyonları olması ormanların değerini paha biçilmez bir şekilde artırmaktadır.

Orman varlığının sürdürlmesi ve korunması sadece dairemiz tarafından değil tüm halkımız tarafında elbiliği ile sahip çıkılarak, ülkemizin ve geleceğimizin en büyük garantisi olacaktır. Bu bağlamda ormanlarımızı korumak, çevreye ve doğaya saygılı davranmak hem ormanlarımızın geliştirilmesi hem de korunması bakımından bizleri bir adım daha ileriye götürecektir. Bizlere düşen görev de çocuklarımıza bu bilinci aşılamak her fırsatta onlara orman ve doğa sevgisini hissettirmek ve yaşatmaktır.

İnsanlara ormanların bir parçası olduklarını bilerek yaşamalarını tavsiye ederim.”

