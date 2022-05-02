KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı yapım çalışmaları hız kazandı

Yaklaşık yedi yıl önce tamamlanan su temin projesi kapsamında suyun tarımsal alanda kullanılması için altyapı faaliyetleri hız kazandı...

Bu proje ile Güzelyurt ve Mesarya ovaları suyla buluşacak...

Ülke topraklarının Türkiye’den gelen suyla buluşmasıyla tarımda çeşitlilik ve verimin de artması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların hız kazanması Güzelyurtlu narenciye üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı...

BRT’ye konuşan narenciye üreticileri, suyun Güzelyurt’a gelmesinin narenciye üreticileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üreticiler, gelen suyun uygun fiyata üreticinin yararına kullanıma verilmesini de talep ederek, bu sayede ürünlerin kalitesi, verimi ve çeşitliliğinin artacağına işaret ettiler.