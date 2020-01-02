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KKTC Pasaportları Zamlandı

02 Ocak 2020 Perşembe 12:57
KKTC Pasaportları Zamlandı

2020 Yılında KKTC Pasaport Harçlarına da zam geldi.

İşte yeni KKTC Pasaport Harçları

2020 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 440 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  325 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 209 TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 885 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  650 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  430 tl

2019 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil)        309.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                    226.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                    149.-TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil)         621.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                   454.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                   303.-TL

Anahtar Kelimeler:
Pasaport
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