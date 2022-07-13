KKTC Polisi 24 saat insan üstü bir gayretle çalıştı

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemler arttı ve Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat insan üstü bir gayretle çalışıldı.

İşte Bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısı'nda giriş-çıkış yapan ve görevli kişi sayısı;

09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel çalıştı ve 16,242 giriş-çıkış yapıldı.

10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel çalıştı ve 16,772 giriş-çıkış yapıldı.

11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel çalıştı ve 15,644 giriş-çıkış yapıldı.

12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış yapıldı.

Metehan Kara Giriş Kapısı'nda toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır.