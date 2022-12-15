KKTC Polisi Bekleniyor!

İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün saat 13.30'da görülmeye başlandı, dava yaklaşık 2 saat sürdü.

Davada Halil Falyalı suikastı ile ilgili sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Abdürrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’in yargılanmasına devam edildi.

Bugünkü davada KKTC makamlarının halen delilleri ve delillere ait bulguları İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştırmadığı gündeme geldi. Duruşmada, davanın salimen yürütülebilmesi için KKTC Polisi'nin beklendiği vurgulandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2 Mart 2022 saat 13.30’a ertelendi.

Ayrıntılar gelecek…