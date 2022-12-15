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KKTC Polisi Bekleniyor!
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KKTC Polisi Bekleniyor!

8 Şubat 2022 tarihinde KKTC’de hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak Türkiye’de yargı süreci devam ediyor.

15 Aralık 2022 Perşembe 16:09
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KKTC Polisi Bekleniyor!



İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün saat 13.30'da görülmeye başlandı, dava yaklaşık 2 saat sürdü.

Davada Halil Falyalı suikastı ile ilgili sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez,  Abdürrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’in yargılanmasına devam edildi.

Bugünkü davada KKTC makamlarının halen delilleri ve delillere ait bulguları İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştırmadığı gündeme geldi. Duruşmada, davanın salimen yürütülebilmesi için KKTC Polisi'nin beklendiği vurgulandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2 Mart 2022 saat 13.30’a ertelendi.

Ayrıntılar gelecek…

Son Güncelleme: 15.12.2022 17:23
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FalyalıFalyalı SuikastiHalil FalyalıMustafa SöylemezMehmet Faysal SöylemezAbdürrahim ÇelikEnder YıldızCengiz ŞenerMurat Demirtaş
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