KKTC polisi çalınan traktörü Kıbrıslı Rum sahibine iade etti

Alithia “Aheritu” (Güvercinlik) bölgesindeki çiftlikten 20 gün önce çalınan ve eski Mağusa-Larnaka yolunda, ara bölge karşısında çamura saplanan traktörün dün KKTC polisi tarafından Rum sahibine iade edildiğini haber verdi.

Gazete traktörün, saplandığı yerden çıkarıldıktan sonra platformla Mağusa Polis karakoluna nakledildiğini ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra sahibinin saptandığını, ardından da KKTC makamlarının, sahibi olan Rum çiftçiye bilgi verdiğini yazdı, traktörün KKTC’den Rum tarafına platformla taşındığını ve 50 Euro’luk masrafının da Rum çiftçi tarafından karşılandığını belirtti.

Gazete bunun ilk vukuat olmadığını, daha önce de Rum çiftçilere ait traktörlerin çalınarak KKTC’ye getirildiğini iddia etti ve bir Ruma ait traktörün, konunun yargı aşamasında bulunması nedeniyle KKTC polisi tarafından sahibine iade edilmeyip delil olarak tutulduğunu ekledi.