Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

KKTC, Polonya'da tanıtılıyor

22 Kasım 2019 Cuma 16:00
KKTC, Polonya'da tanıtılıyor

urizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Polonya'da TT Warsaw 2019 Turizm Fuarına katılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre fuar 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında, Varşova’da Kültür ve Bilim Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Söz konusu fuarda, sunum, konferans, eğitim ve çalıştay gibi etkinlikler de düzenleniyor, fuar süresince tanınmış gezginlerle toplantılar yapılıyor.

Açıklamaya göre KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ait standı ziyaret eden misafirlere Kuzey Kıbrıs’tan götürülen üzüm sucuğu, kavrulmuş badem ve pastelli gibi yöresel lezzetler ikram ediliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Özersay, Spehar İle Görüştü
Özersay, Spehar İle Görüştü
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim