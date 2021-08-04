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KKTC sıcaklık rekoru kırıyor!

Güzelyurt’ta dün hava sıcaklığı 44.2 derece, Çamlıbel’de ise 41.2 derece olarak ölçüldü.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:26
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KKTC sıcaklık rekoru kırıyor!

KKTC Meteoroloji Dairesi 1941 yılından beridir yapılan ölçümlerde dün sıcaklık rekoru kırıldığını bildirdi.

Güzelyurt’ta dün hava sıcaklığı 44.2 derece, Çamlıbel’de ise 41.2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"1941-2020 yıllarını kapsayan 80 yıllık periyotta Ağustos ayları içerisinde Güzelyurt yöresinde ölçülüp  kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değeri 43.8 derece, Çamlıbel Bölgesi’nde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değeri ise 40.4 derece olup 3 Ağustos itibariyle bu iki bölgemizde sıcaklık rekoru kırılmıştır."

Son Güncelleme: 04.08.2021 14:40
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