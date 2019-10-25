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KKTC Standına yoğun ilgi

Ülkemiz, Türkiye’nin en önemli sektör fuarlarından biri olan Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nda temsil ediliyor. Bölgenin en kapsamlı tarım ve gıda organizasyonu olan fuarda, KKTC standı da yer aldı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:48
KKTC Standına yoğun ilgi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen KKTC standı yoğun ilgi gördü. 26 Ekim tarihinde sona erecek fuarda ülkemizin yerli üretimde öncü kuruluşları da yer aldı. Standta, Cypfruvex, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti (Meriç), Kuzey Kıbrıs Patates Üreticiler Birliği ve G&M Osmanlı Kahve’nin yer aldığı fuara Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Fuar’ın açılışına katılan ve KKTC’nin böylesi bir organizasyonda yer almasının önemli olduğuna vurgu yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Ersin Tatar ile birlikte KKTC standını ziyaret ederek, fuar katılımcıları ile bir araya geldi.

Ülkemiz adına fuar alanında temsiliyetin önemine işaret eden Bakan Oğuz, KKTC’nin en büyük gücünün Türkiye olduğunu ve üretim odaklı çalışmalarda Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, ülkemizin tarım ve gıda potansiyelinin geliştirilmesinin önemine değinerek, var olan öz kaynaklarımızın doğru kullanılması gerektiğini ifade etti. Bakan Oğuz, bu tür fuarlara katılımın, ülkemiz adına önem arz ettiğini belirterek, KKTC’nin dünyaya tanıtılması için önemli olduğunu kaydetti.

(BRT/MAIL)

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KKTCHaber
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