Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüz etmekle suçlanıyor
Tecavüz etmekle suçlanıyor
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 yıl hapis cezası
1 yıl hapis cezası
Annesini bıçakla yaraladı
Annesini bıçakla yaraladı
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı

KKTC tanınacak

Türkiye gazetesi manşet haberinde Azerbaycan, Libya, Pakistan ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazırlandığını iddia etti

17 Kasım 2020 Salı 09:05
817 Okunma
KKTC tanınacak
  • Türkiye gazetesi bugünkü manşetini KKTC’ye ayırdı ve önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Türkiye manşet haberinde Azerbaycan, Libya, Pakistan ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazırlandığını iddia etti

Karabağ sorunu çözüldü
 

Gazete haberinde Azerbaycan’ın 30yıllık Karabağ sorununu bitirmesi sonrasında KKTC’yi tanımak için adım atacağını yazdı. Geçmişte Avrupa Birliği’nin Azerbaycan yönetimine “KKTC’yi tanırsanız biz de Karabağ Özerk Cumhuriyetini tanırız” şeklinde tehdit ettiğini ileri süren gazete “Karabağ’da işgal bitti AB kozunu kaybetti” diye yazdı

2021’in ilk aylarına ilişkiler başlar

Türkiye gazetesinin manşet haberinde, Bakü yönetiminin gelecek yılın ilk aylarında KKTC ile ilişkilerin başlayabileceği sinyali verdiği ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan Saner: 'Tüm alternatiflerin üzerinde duruyoruz'
Ersan Saner: 'Tüm alternatiflerin üzerinde duruyoruz'
Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor...
Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor...
Tecavüz etmekle suçlanıyor
Tecavüz etmekle suçlanıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim