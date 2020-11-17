KKTC tanınacak

Türkiye gazetesi bugünkü manşetini KKTC’ye ayırdı ve önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Türkiye manşet haberinde Azerbaycan, Libya, Pakistan ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazırlandığını iddia etti

Karabağ sorunu çözüldü



Gazete haberinde Azerbaycan’ın 30yıllık Karabağ sorununu bitirmesi sonrasında KKTC’yi tanımak için adım atacağını yazdı. Geçmişte Avrupa Birliği’nin Azerbaycan yönetimine “KKTC’yi tanırsanız biz de Karabağ Özerk Cumhuriyetini tanırız” şeklinde tehdit ettiğini ileri süren gazete “Karabağ’da işgal bitti AB kozunu kaybetti” diye yazdı

2021’in ilk aylarına ilişkiler başlar

Türkiye gazetesinin manşet haberinde, Bakü yönetiminin gelecek yılın ilk aylarında KKTC ile ilişkilerin başlayabileceği sinyali verdiği ifade edildi.