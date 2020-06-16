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“KKTC – TC arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşların yeniden başlayacağı ifade edildi.

16 Haziran 2020 Salı 10:54
2027 Okunma
“KKTC – TC arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor”

KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanlarından karşılıklı seferlerin başlayacağı kaydedildi.

14 GÜN KARANTİNADA KALMA ŞARTI

Söz konusu seferlerin hali hazırda KKTC’ye gelişte yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre ülkeye KKTC vatandaşları ve KKTC'de ikamet, çalışma, eğitim veya benzeri illiyet bağı bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla gelebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıTarifeli Uçuş
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Doğru Söz 2020-06-16 11:22:14

Biliyorduk. Çünkü önce esas Devlet tarafından ve onların havayolu şirketleri tarafından açıklandı. Sizin yetkinizde olan bir konu değil!

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Cipre 2020-06-16 12:32:12

Karantinaymışş... tabi tabi dün gördük karantinanizı... tcden gelen vatandaşlarin icinden 1 genc oğlancik valizi aldı gorevliyla birlikte elini kolunu sallaya sallaya herkesin onunde cıkışa gitti onu almaya gelen rha plakalı sivil aracı hic soylemiyorum.. ne karantina ama ... eger bu adada hastalik tekrar yayilırsa bunun tek sorumlusu hatri sayilir kisiler degil hatir alan kisilerdir... 1 ada dolusu insani nasil riske atarsiniz!!! Kktc belkide hasta biri dün o uçaktan indi ve su an rahat rahat geziyor aranizda..

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CypTr 2020-06-16 11:34:56

Siz asıl curcunayı 1 Temmuz’dan sonra, karantina olmadan gelecek yolcularla görün. TC’de salgın bazı illerde anormal arttı, zira halkı rahat bıraktılar. Şimdi de adaya gelişi rahatlatın, bakın nasıl yayılıyor 1 haftada tüm adaya !..

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Levent 2020-06-16 12:04:56

14 gün karantina olayı umarım iyi uygulanır aksi taktirde bizim gibi sıfır vaka olup tekrar başlayan yeni zelanda gibi olmayız.

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