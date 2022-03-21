KKTC-TC Parlementoları Dost Oluyor!!!

Meclis gündeminde yer alan Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu ile KKTC parlamentosu arasında dostluk grubu oluşturma kararı alındı.

KKTC meclisi ile TBMM arasındaki dostluk grubuna mecliste temsil edilen partiler katılıyor.

Bu kapsamda UBP’den 6 üye, CTP’den 5 üye, HP’den 2, DP’den 2, YDP ‘den ise bir milletvekili bulunuyor.

Dostluk grubunun amaç ve temasları ile ilgili detaylı bilginin ise paylaşılması bekleniyor