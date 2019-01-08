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KKTC Telsim ile KTEZO arasında protokol imzalandı

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile KKTC Telsim arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

08 Ocak 2019 Salı 13:21
KKTC Telsim ile KTEZO arasında protokol imzalandı

Protokole, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ile KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper imza attı. 

İşbirliği protokolü ile Telsim tarafından, KTEZO üyelerine özel tarifeler ve ayrıcalıklar sunulması yanında “dijital esnaf” adı altında web sayfalarının hazırlanması, tasarlanması ve sosyal medya sayfalarının oluşturulması hedefleniyor. 

Ayrıca KKTC Telsim, esnaf ve zanaatkarların işyeri görsel tasarım ve Google’da işyeri adres kayıtlarının yapılmasına da destek sunacak. 

İşbirliği protokolü bugün KTEZO’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Basın toplantısında KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ile KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşma yaptı. 
 

KANBER
KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, esnaf ve üreticinin fayda ve menfaatlerini gözetmek amacıyla bu protokolün imzalandığını, üyelerin teknolojiyi uygun maliyetlerde ve kullanışlı bir şekilde kullanmalarının sağlanacağını söyledi. 
Kanber, üyelerin iletişim alanında uygun tarifeleri kullanabileceklerini, bilişim alanını da aktif kullanıma imkan verecek, işletmelerini tanıtacak olanaklara kavuşacaklarını kaydetti. 
İmzalanan protokolün yararlı olacağına inanç belirten Kanber, esnaf ve üreticinin kendilerini ve rekabet gücünü geliştirmeye yardımcı olacağını dile getirdi. 

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ALPER 
KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, bu protokolle, adadaki önemli dijital dönüşüm hareketlerinden birinin gerçekleştirileceği inancını ifade etti. 
Esnaf ve üreticinin tüm ihtiyaçlarının bir araya toplanacağını ve kendilerine ve ailelerine özel tarifeler sunulacağını dile getiren Alper, ihtiyaçların tek çatı altında birleşmesinin kazanç sağlayacağını kaydetti. 
 

TULGA
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, son 20 yılda bilişimin dönüşümü sağlayan unsur olduğunu, bütün ilişkilerin de dönüşerek değiştiğini dile getirdi. 
Bu gelişim ve dönüşümlerin yakalanmasının önemine işaret eden Tulga, bugün imzalanan protokol ile küçük işletmelerin de bu imkanların yakalamasını sağlayacak bir kümelenme yapılacağını, bu şekilde rekabet koşullarının da iyileştirileceğini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
KTEZOKKTC TelsimProtokolHaberGündemKıbrıs
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