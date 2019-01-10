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KKTC Turizmi Hollanda’da Tanıtılıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarı’na katılarak ülke turizmi ile ilgili temaslarını sürdürüyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:41
KKTC Turizmi Hollanda’da Tanıtılıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarı’nda ülke turizmini tanıtıyor.

Avrupa’nın önemli fuarları arasında yer alan Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarı, 9 Ocak’ta kapılarını turizm profesyonellerine açarken, fuar 13 Ocak tarihinde son bulacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarı’na katılarak ülke turizmi ile ilgili temaslarını sürdürüyor.

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC standında TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir araya gelen Ataoğlu, iki ülke arasında devam eden iş birliği çalışmaları hakkında  bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Ataoğlu, Hollanda pazarını 2010 yılında açtıklarını ve Avrupa’daki en değerli pazarlardan bir tanesinin Hollanda pazarı olduğunu belirtti.

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Özellikle Corendon Havayolları’nın ülkeye charter seferler ile turist taşıdığını dile getiren Ataoğlu, pazarın genişletilmesi ile ilgili temaslarının sürdüğünü söyledi.

Hollanda’dan gelen turistlerin KKTC’den oldukça memnun ayrıldığına da değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın hem kültürel zenginlikleri kapsamında, hem de bakir kalmış doğal güzellikleri ile Hollandalı turisti cezp ettiğini ifade etti.

Özellikle kış aylarında bu ülkelerden gelen turistlerin ülke turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ataoğlu, turizm paydaşları ile birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti 

Turizm ve Çevre Bakanlığını temsilen fuarda Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Cansev Yeşilada ile tanıtma memuru Ozan Kırmızı görev yapıyor. Fuarda bakanlık temsilcilerinin yanı sıra sektör temsilcileri; KITSAB, KITOB ve KITREB’den birer temsilci de  ülkenin tanıtımı için katkıda bulunuyor. 

Söz konusu fuarda Hollanda dilinde genel bilgi broşürleri, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden” broşürü, Kuzey Kıbrıs yol haritası, Kıbrıs mutfağı ve özel ilgi turizmine yönelik broşürler dağıtılıyor.

Ülkelerin ve kurumların yer aldığı ‘Vakantiebeurs 2019’ fuarı dün profesyonel acenteler için açılmıştı. Fuar bugünden itibaren de halkın ziyaretine açıldı. 

Yoğun bir katılımın yaşandığı fuarda, KKTC standını ziyaret eden misafirlere ülkenin kültürünü yansıtan yiyeceklerden, üzüm sucuğu ve pastelli ikram ediliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KKTC TurizmiHollandaFikri AtaoğluVakantiebeurs 2019 Turizm FuarıHaberGündemKıbrıs
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