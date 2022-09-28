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"KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye -Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü heyetini kabul etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:08
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"KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”



Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde konuşan Kulüp Başkanı Koray Bozat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakü’de açtıkları temsilciliğin ardından KKTC’de de bir temsilcilik açma arzusunda olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek özellikle Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin ekonomik, sosyal ve birçok konuda derin ilişkiler içerisinde olmasının hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Töre, “KKTC, Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devletidir” ifadelerini kullandı.

Anavatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki “KKTC’yi tanıyın” çağrısının ardından geriye dönüşün olmadığının kesinleştiğini ifade eden Töre, KKTC’nin Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devleti olduğunu vurguladı.

Kendilerinin Azerbaycan’ı da Anavatan Türkiye’yi de milli bir Türk devleti olarak gördüklerine değinen Başkan Töre, Azerbaycan ile var olan ilişkilerin daha da ileriye taşınması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Töre, Azerbaycan’dan en büyük beklentilerinin KKTC devletini tanıması olduğunu söyleyerek “Dilde birlik, fikirde birlik ve işte birlik” söyleminin bir ülkü olması gerektiğini kaydetti.

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