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KKTC, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için araç ve personel gönderiyor

Orman Dairesi, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için araç ve personel gönderecek.

03 Ağustos 2021 Salı 17:46
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KKTC, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için araç ve personel gönderiyor

Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

KKTC, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yarın araç ve personel gönderecek.

Türkiye’ye gidecek olan Orman Dairesi personelinin, yarın saat 10.00'da bakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Orman DairesiKKTCTürkiye
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