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KKTC Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı Anuga 2019’a katıldı

11 Ekim 2019 Cuma 16:52
KKTC Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı Anuga 2019’a katıldı

KKTC’de faaliyet gösteren 4 ihracatçı firma Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) şemsiye organizasyonuyla Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşen Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı Anuga 2019’a katıldı.
Şirket direktörleri konuyla ilgili açıklamalarında fuarın verimli, alıcılarla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, ihracat potansiyeli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCANUGA2019GıdaULUSLARARASI
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