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KKTC Üniversitelerini Tercih Edenlerin Sayısı Belli Oldu

06 Ağustos 2019 Salı 14:30
KKTC Üniversitelerini Tercih Edenlerin Sayısı Belli Oldu

YKS sınavlarının ardından, 2019 öğrenci kontenjanları açıklanırken, KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı.

Kesinleşmemiş ilk verilere göre 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 5 bin 978 kontenjan ise boş kaldı. Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.

Kesin rakamların KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Eğitim uzmanları, ortaya çıkan rakamların KKTC Yükseköğrenimi açısından olumlu buldu. Yaşanan ekonomik kriz ortamında 8 bin üzerinde öğrencinin KKTC’yi tercih ediyor olması pozitif değerlendirildi.

kaynak:HABERKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
KKTCüniversite
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ogrencı 2019-08-06 15:41:43

daha bu sekız bın ogrencı kıbrısı tanımayan,daha bır arastırma yaptıktan sonra bu sayı 5000 ne dusecek,,

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