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KKTC uyruklu öğrenciler yurtlara yerleştirildi

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:47
KKTC uyruklu öğrenciler yurtlara yerleştirildi

 Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, yurtlara yerleşme hakkı elde eden KKTC ve çift uyruklu (TC+KKTC) öğrencilerin yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online ödemelerini https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabileceklerini belirtti.

Öztürkler, Ziraat Bankası’na yapılacak ödemelerde, KKTC kimlik kartı numaralarını kullanmaları gerektiğini kaydetti.

AD SOYAD YURT
ÇİĞDEM ÇON PAMUKKALE YURDU
MİNE İPEK FEVZİ ÇAKMAK YURDU
ŞUHEDA NUR İNECİ NENE HATUN YURDU
DİLARA DEMİR AYŞE HAFSA SULTAN YURDU
ÖMER  KURUÇOLAK SEYİD BURHANEDDİN YURDU
OZAN  SEZİKLİ FATİH SULTAN MEHMET YURDU
BURCU KARACA POLATLI YURDU
TARIK BURAK TALAS GÖLBAŞI YURDU
FUNDA  DEMİR 4 EYLÜL YURDU
TESLİME  AKKUŞ ATATÜRK YURDU
İPEK KIRŞAN AKÇAKOCA YURDU
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