KKTC uyruklu öğrenciler yurtlara yerleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, yurtlara yerleşme hakkı elde eden KKTC ve çift uyruklu (TC+KKTC) öğrencilerin yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online ödemelerini https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabileceklerini belirtti.

Öztürkler, Ziraat Bankası’na yapılacak ödemelerde, KKTC kimlik kartı numaralarını kullanmaları gerektiğini kaydetti.