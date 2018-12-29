KKTC vatandaşı katılımcılara günlük asgari ücret kadar yolluk verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından, “İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Projesi” için protokol imzalandı.

İşbirliği protokolü, yerli işgücü istihdamının desteklenmesi tüzüğü çerçevesinde, istihdam güvenceli hasta ve engelli bireyler için refakatçi eğitimi programına yönelik eğitim, öğretim ve kurs faaliyetlerinin düzenlenmesine dair işbirliğini içeriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit imza koydu.

Törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit birer konuşma yaptı.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ciddi anlamda önemli bir proje imzalandığına işaret ederek, proje kapsamında ihtiyaç duyulan hasta bakımı eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın projeye, İhtiyat Sandığı İstihdam Destek Fonu’ndan destek verdiğine dikkat çeken Çeler, projeye kendilerinin sadece maddi kaynak koyarak destek verdiğini belirtti.

Çeler, yerel işgücü istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalara da değinerek, ülkede ekonominin daha sürdürülebilir olması için yerel istihdamın önemini vurguladı.

Çeler, projenin sonraki çalışmalara örnek olması temennisinde bulundu.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, uzun yıllardır bakıma muhtaç kişilere bakacak hasta bakıcı konusunda sıkıntılar yaşandığını, bakıcı bulunamadığını, bu hizmetlerin eğitimli olmayan kişilerden alındığını belirtti.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı olarak çok büyük şikayet aldıklarını belirten Besim, sağlıktan sorumlu olarak bu sorunu çözmenin kendi görevleri olduğunu kaydetti.

Proje konusunda Yataklı Tedavi Kurumları yetkilileriyle istişare edildiğini, birlikte çalışıldığını anlatan Bakan Besim, kurumsallaşmış ciddi bir yapıya ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin de kendilerine katkı sağladığını, bu konuda ciddi bir uğraş verdiklerini aktardı.

Bugüne kadar proje için yüze yakın başvuru aldıklarını, 2 Ocak’ta derslere başlanacağını aktaran Bakan Filiz Besim, meslek içi eğitimlerle verilen sertifikaların sürekli yenileneceğini söyledi.

Hastabakıcılığın önemine işaret eden Bakan Besim, yapılacak eğitimlerin ve topluma kazandırılacak hastabakıcıların, bakıma muhtaç insanların çaresiz olmadıklarının bir göstergesi olacağını sözlerine ekledi.

KİBRİT

K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, sivil toplum örgütü olarak, ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir alana katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür bakıma en çok ihtiyaç duyan kesimin, engelli bireyler olduğuna işaret eden Kibrit, eğitimler sonunda yerli halka hem istihdam güvencesi sağlanacağına, hem de bu alanda uzman kişiler yetiştirilecek olmasının önemine vurgu yaptı.

Engelli hastalar için de, Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimler verileceğini aktaran Kibrit, projenin başarı getireceğine ve sinerji yaratacağına inanç belirtti.

Kibrit, yapılan çalışmanın engelli istihdamı konusunda da girişim yapılmasına öncülük yapması temennisini sözlerine ekledi.

Kibrit’in ardından yeniden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, özel gereksinimli bireylerin Sosyal Sigorta güvencesi altına alınabilmesi için bir takım girişimleri bulunduğunu söyledi.

PROTOKOLÜN AMACI

Protokol; ülkede sorun haline gelen kamu ve özel hastanelerde, gerek yaşlı bakım evlerinde, gerekse özel konutlarda ihtiyaç duyulan hasta, engelli refakatçisi eğitimini sağlamak, Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği tarafından KKTC yurttaşı olan nitelikli ve eğitimli hasta refakatçileri yetiştirmek amacı taşıyor.

Hasta ve engelli bireylerin refakatçilerine eğitim sağlamak amacıyla hazırlanan protokolde, kursa ilişkin konular da düzenlenerek, bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlendi.

KKTC VATANDAŞI KATILIMCILARA GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET KADAR YOLLUK VERİLECEK

Programın eğitimi Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ve eğitim süresince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Projesi” kapsamında, KKTC vatandaşı katılımcılara günlük asgari ücret kadar yolluk verilecek.

15 gün (40 saat) dürecek eğitim programında, eğitimler Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve denetiminde gerçekleştirilecek. Eğitimlerin 2 saati, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine bağlı Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alacak.

Devamlılığın zorunlu olduğu eğitimler sonunda kursiyerler yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutularak, sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı, 2 yıl geçerli kurs katılım belgesi verilecek. Protokol 3 yıl geçerli olacak.