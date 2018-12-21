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KKTC vatandaşı yapma vaadiyle dolandırdı

Zanlı Ebru Baytar Kaslı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı

21 Aralık 2018 Cuma 17:46
KKTC vatandaşı yapma vaadiyle dolandırdı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekârlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ebru Baytar Kaslı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle, 18 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lefkoşa’da sakin Fülya İnalkaç’ın, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde zanlı Ebru Baytar Kaslı’nın kendisinden KKTC kimlik kartı çıkarma vaadiyle toplamda 9 bin 770 TL para aldığı gerekçesiyle Ebru Baytar Kaslı’dan şikâyetçi olduğunu yineledi.

   Kulle, zanlının yine KKTC vatandaşı yapma vaadiyle Hayrettin Yıldırım’dan 4 bin 465 TL, Kemal Uçar’dan bin 500 TL, Abdulsamad Güner’den 4 bin 500 TL, Uğur Kürüm’den 4 bin 500 TL, Murat Kürüm’den 4 bin 500 TL, Nevin Kürüm’den 4 bin 500 TL temin ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

   Meseleyle ilgili olarak bahsedilen miktarların bir kısmının banka üzerinden havale yapılıp, zanlıya gönderildiğini anlatan Kulle, yine zanlının farklı zamanlarda yaptığı kendi el yazı ve imzası olduğu düşünülen kişilerin ödedikleri meblağlar ile ilgili tutanakların emare  alınıp, PGM Kriminalistik

Şube tarafından incelendiğine vurgu yaptı.

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   Kulle, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

   Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 80 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Ebru Baytar KaslıMahkemeDolandırıcıHaberGündemKıbrıs
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