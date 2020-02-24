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KKTC vatandaşına Türkiye'de tutuklama

Ali Şaşkara isimli bir KKTC vatandaşı, kişisel sosyal medya hesaplarından “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle, Türkiye’de tutuklandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:57
KKTC vatandaşına Türkiye'de tutuklama
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Ali Şaşkara isimli bir kktc vatandaşı, kişisel sosyal medya hesaplarından “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle, Türkiye’de tutuklandı.

Afrika Gazetesi’nin haberine göre, bir KKTC vatandaşı, Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dolayısıyla “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyor.

Bir gizli tanık tarafından ihbar edilen Ali Şaşkara isimli vatandaş, 22 Aralık’ta Türkiye’den Kıbrıs’a çıkış yapmak istediği sırada, sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı. Edinilen bilgide, Şaşkara’ya, yurtdışına çıkış yasağı konulurken, hakkında dava okundu. Davanın görüşülmesi 2 Nisan’a ertelendi.

Afrika Gazetesinde yayımlanan haberde, Şaşkara’nın Facebook hesabının 5-6 yıl önce çalındığını ifade ederek, 2010-2015 yılları arasında yapılan bazı paylaşımlardan dolayı “gizli tanık” ihbarı üzerine terör örgütü propagandası yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Edinilen bilgide, Ali Şaşkara’nın çift uyruklu olduğu  ve TC vatandaşlığı bulunduğu da öğrenildi. Şaşkara, şu sıralarda Türkiye’de davanın okunmasını bekliyor. Şaşkara hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

Son Güncelleme: 24.02.2020 13:59
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PropagandasıTutuklama
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Kemal 2020-02-24 16:50:00

Yapmıştır bir şey neden başkalarını değilde onu tutsunlar

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