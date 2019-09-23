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KKTC ve SGK arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması için görüşme yapıldı

18 Eylül 2019 tarihinde TC Sosyal Güvenlik Kurumu’nda toplantı yapıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
KKTC ve SGK arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması için görüşme yapıldı

KKTC ile TC arasında imzalanan “Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması ” çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile ikinci kez bir araya geldi.

18 Eylül 2019 tarihinde TC Sosyal Güvenlik Kurumu’nda gerçekleşen toplantıda , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığındaki heyet, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı başkanlığındaki sosyal güvenlik kurumu yetkilileri ile görüştü.
KKTC heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Efsun Kaşif Salel, ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven de hazır bulundu.

KKTC’de hazırlıkları bir süredir devam eden Genel Sağlık Sigortası uygulamaları başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında bir çok konunun ele alındığı toplantıda, heyetler işbirliği imkanlarını değerlendirdi ve ilerleyen günlerde Genel Sağlık Sigortası alanında tecrübe paylaşımı yapabilmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalama kararı aldı.

KKTC heyeti Ankara’ daki temasları sırasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı TC Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşme yaparak KKTC’de genç işsizlere yönelik istihdam politikaları, KKTC istihdam stratejisi konuları ile ilgili yetkililer ile görüş alışverişinde bulundu.

(BRT)

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Son Güncelleme: 23.09.2019 12:49
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemAnlaşmaSgkKKTC
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