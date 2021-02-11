Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakanlık"ta yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Sayıştay Başkanlığı’ndaki görüşmeye, Başbakan Saner ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyetler kayılıyor.
KKTC VE TC HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI
Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakanlık"ta yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
11 Şubat 2021 Perşembe 11:20
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Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakanlık"ta yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.