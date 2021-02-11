KKTC VE TC HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakanlık"ta yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Sayıştay Başkanlığı’ndaki görüşmeye, Başbakan Saner ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyetler kayılıyor.