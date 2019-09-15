KKTC ve Türkiye arasında turizmde işbirliği

Türkiye’de tarihi yerlere girmek için uygulanan Müze Kart sisteminden artık KKTC vatandaşları da aynı şekilde faydalanabilecek.

-Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs için ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması gibi konularda işbirliği içerisinde hareket edilecek.

-Yabancı turist sayısının artırılması için Türkiye güçlü tanıtım desteği verecek. Uzak doğu ve Asya bölgesinden gelen turistlere Türkiye’nin verdiği tek girişlik vize artık KKTC içinde geçerli olacak. Turistler hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi ziyaret edebilecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ve KITSAB Başkanı Erkan Kilim’in de katıldığı görüşmeler oldukça yararlı geçti.

Üstel ülke turizminde son bir yıldır bazı gerilemeler yaşandığını, bunun bir kaç nedeni olduğunu belirterek, amaçlarının bu gerilemenin önüne geçerek ülke turizmini daha ileri noktalara taşımak olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren TC Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un desteğini doğrudan hissettiklerini ifade eden Üstel, Sn Ersoy’un KKTC’ye yapmış olduğu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ülke turizmi ve ülke ekonomisinin rahatlaması açısından gerçekleştirdiğimiz bu iki görüşme de olumlu kararlar alınmıştır.

Bu kararlar; Kuzey Kıbrıs için ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonu için tanıtıma ağırlık verilerek markalaştırılması, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı içerisinde KKTC’nin de dahil edilmesi, 2023 Turizm Strateji planının oluşturulması, üçüncü dünya ülkelerinden gelen turistlere uygulanan tek girişlik vizenin KKTC sınırları içerisinde de geçerli olması, yabancı turist sayısının artırılması, Türkiye ile birlikte road show ve tanıtım etkinlikleri oluşturulması, Türkiye pazarından daha fazla turist alınması, iki ülke arasında bilet fiyatlarına uygulanan vergilerin düşürülerek, biletlerin makul seviyelere gelmesi, THY’nin Ercan çıkışlı Avrupa ülkelerine gidiş-gelişinin sağlanması ve Türkiye’de tarihi yerlere girmek için uygulanan Müze Kart sisteminden KKTC vatandaşlarının da aynı şekilde faydalanması gibi bir çok konuda mutabakata varılmıştır."

Asya ve Uzakdoğu’dan gelen turistlerin Türkiye’ye girebilmek için tek girişlik vize aldığını dile getiren Üstel, turistlerin bu vize ile sadece Türkiye’ye girebildiklerini, Türkiye’den KKTC’ye gelemediklerini ifade etti.

“Yapılan görüşmelerde verilen vizeye KKTC’nin de dahil edilmesi ve aynı vizeyle Türkiye yanında KKTC'ye de turistlerin gelebilmelerinin önünün açılmasıdır. Bu konuda gerek Sn Ersoy’un ve Sn. Oktay’ın konunun çözümü için girişim başlatacak olmaları bizleri memnun etmiştir."

Türkiye’nin turizmde çok büyük hedeflere doğru yürüdüğünü de anlatan Üstel, bu pastadan Kuzey Kıbrıs’ın da faydalanabilmesi için işbirliği halinde çalışmaların süreceğini söyledi.

İstanbul’da temmuz ayında Türk Hava Yolları ile yapılan görüşmede sefer sayılarının artırılmasına, Hatay’a sefer başlatılmasına, promosyon biletler için uygulanan 15 kilo bagaj hakkının 20 kiloya çıkarılmasına ve Anadolu Jet gençlik kulübüne kayıt yaptıracak olan öğrencilere yüzde 20, kayıtlı olmayan öğrencilere ise koşulsuz yüzde 10 indirim uygulanması yönünde olumlu kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Üstel, THY’nin son olarak 13-27 yaş arası TC ve KKTC’li öğrencilerimize yüzde 15 indirim uygulayacak olmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti.

Üstel, "ülkemizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bir çok sorunun önünü açmamıza yardımcı olan ve her zaman desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Başkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve mevkidaşım Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.”