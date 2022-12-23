KKTC ve Türkiye'de 'Deveciler' suç örgütüne operasyon!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma' suçuna karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı.

ÖRGÜT LİDERİ VE KORUMALARI KKTC'DE YAKALANDI

Örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ. dahil 40 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt lideri C.İ., KKTC'de yakın korumaları T.İ. ve E.İ. ile birlikte yakalandı. Oğlu Y.İ. ise İstanbul'daki rezidansta gözaltına alındı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Burada yapılan aramada; hafif makineli tüfek, sinyal kesici cihaz ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgütün Adana'da işlettiği barda da arama yapıldı. Burada ise hafif makineli tüfek, ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'e götürülürken, diğer şüphelilerin ise kente getirileceği belirtildi.