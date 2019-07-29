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KKTC ve Türkiye'de FETÖ Operasyonu

Samsun merkezli 10 ilde ve KKTC’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
KKTC ve Türkiye'de FETÖ Operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCFETÖ Operasyonu
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