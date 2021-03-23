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KKTC ve Türkiye'nin 53 ilinde FETÖ operasyonu: 184 gözaltı

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

23 Mart 2021 Salı 11:35
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KKTC ve Türkiye'nin 53 ilinde FETÖ operasyonu: 184 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik operasyon için 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı düğmeye bastı.

Operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde gerçekleştirildi. Elde edilen istihbaratlar sonucu 184 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında, 123'ü muvazzaf olmak üzere 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencileri bulunuyor.

Operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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