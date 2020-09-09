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“KKTC ye gelecek öğrenci arkadaşlarıma duyurudur; Kesinlikle gelmeyin!”

KKTC Öğrenci Temsilcileri Başkanı İbrahim Öztürk, ülkeye gelecek olan öğrencilere çağrı yaparak “kesinlikle gelmeyin” dedi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:23
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“KKTC ye gelecek öğrenci arkadaşlarıma duyurudur; Kesinlikle gelmeyin!”

Son alınan kararlara göre yurt dışından gelecek olanlara uygulanacak karantina sistemi çöktü. Gerek havaalanı gerekse limandan ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınacağı süreye kadar yaşananlar tam bir skandal.

KKTC Öğrenci Temsilcileri Başkanı,  sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Girne Limanı’ndan gelerek karantina otellerine yerleştirme sürecinde yaşanan kaosu anlattı ve öğrencilere gelmeyin çağrısında bulundu.

“SIRALARDA İNSANLAR ÜST ÜSTE BEKLİYOR”

“KKTC’ye gelecek öğrenci arkadaşlara duyurudur” şeklinde yaptığı açıklamasında, “kesinlikle gelmeyin” diyen İbrahim Öztürk, “bugün Girne Limanı’ndan giriş yaptım buraya sağlıklı gelseniz bile gelen yolcular arasında bir pozitif vaka var ise bulaşmama şansı hiç yok. Sıralarda insanlar üst üste bekliyor” dedi. “Karantina otellerine ulaşımda insanlar yan yana oturturuluyor. Otellere geldiğinizde koyun gibi araçlardan indiriliyorsunuz görevli kimse olmuyor karşılayan otel görevlileri bile bilmiyor ne yapacağını” diyen Öztürk, “bavulların otobüslere yüklenmesinden tutun da onayladığınız belgelere kadar virüsün bulaşma seçenekleri saymakla bitmeyecek şekilde” dedi.

“KKTC hükümeti ve üniversiteler öğrencileri yüz yüze eğitim için sırf ekonomik sebeplerden dolayı çağırıyor adaya” diyen Öztürk, “benim şahsi fikrim kesinlikle hiçbir öğrenci arkadaşım adaya gelmesin biliyorum birçoğunuz farklı farklı sebeplerden KKTC ye gelmek istiyorsunuz ama hiçbir şey, hiçbir sebep kendi sağlığınızdan önemli değil. Rapor alın, CİMER ve YÖK e dilekçeler yazarak kesinlikle gelmeyin” şeklinde açıklama yaptı. Birçok kişinin limanlar ile havaalanı ve kaldıkları karantina yerlerinden tanıdıklar aracılığı ile alınıp evlerine götürüldüğünü yada toplum içine çıktıklarını kaydeden Öztürk, “bugün kendi gözlerimiz önünde kaç kişi limandan kendilerine gelen araç ve taksi ile ayrıldılar. İnsan sağlığı hiç sayılıyor” dedi.

“GELEN YOLCULAR KARANTİNAYA ALINMAYI BEKLERKEN RESTORANDA YEMEK YİYOR”

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan İbrahim Öztürk, Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını ülkeye gelenlerin yüzde 50’sinin öğrenci olduğunu kaydetti. İngiltere’den gelenlerin de olduğunu belirten Öztürk, “üst üste karantinaya alınmak için sıra bekliyoruz. Sıra bekleyen bazı kişiler, otelin yanında bulunan restoranda yemek yemeye gitti, bazıları yakındaki marketten alışveriş yaptı. Hiçbir polis kontrolü veya denetim, önlem yok. Ülkeye gelen bazı KKTC vatandaşları tanıdıkları çağırıp karantinaya girmeden gelen özel araç veya taksiyle buradan ayrıldı” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde havaalanına gelenler arsında da benzer şekilde karantinaya girmeden ayrılanların olduğu bilgisinin kendisine geldiğini söyleyen Öztürk, “pansiyon tarzı karantina merkezlerinin bazılarında da denetim olmadığı için camdan odaya arkadaşlarını alarak içki alemleri yaptıklarını duyuyoruz” şeklinde konuştu.  

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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