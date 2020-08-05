KKTC'ye gelen Milletvekili Covid’li çıktı, özel uçakla gitti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un Kıbrıs ziyaretinde Covid-19 testi pozitif çıktı, milletvekili özel uçakla adadan ayrıldı.



Elde edilen bilgilere göre; Türkiye’den ‘PCR-Negatif’ test sonucu ile ülkemize gelen MHP milletvekili, Ercan Havaalanı’nda alınan Sars-Co V2 virüs testi örneğinin ‘pozitif’ sonuç vermesi üzerine karantinaya davet edildi.



Ersoy, hastanede tedavi altına alındığı süreçte TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak özel ambulans uçakla Türkiye’ye naklini talep etti.



Büyükelçiliğin Konsolosluk şubesine yapılan başvuru sonrasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan girişim, Sağlık Bakanlığı'nın da onayı ile MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için özel uçak adaya geldi. Ersoy, sabah saat 01.30'da özel ambulans uçakla adadan ayrıldı.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN