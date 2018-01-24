Suriye uyruklu M.R.(E-45) ve M.M.(E-24)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış olmayan bir limandan 21 Ocak’ta tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan şahısların soruşturması sürüyor.
KKTC'ye izinsiz giriş yapan iki şahıs tutuklandı
M.R.(E-45) ve M.M.(E-24)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış olmayan bir limandan 21 Ocak’ta tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.
24 Ocak 2018 Çarşamba 16:51