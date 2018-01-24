KKTC'ye izinsiz giriş yapan iki şahıs tutuklandı

Suriye uyruklu M.R.(E-45) ve M.M.(E-24)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış olmayan bir limandan 21 Ocak’ta tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.



Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan şahısların soruşturması sürüyor.