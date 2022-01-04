Künye
Kıbrıs 18
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

KKTC'ye Kaçak Girişleri Alışkanlık Haline Getiren Şahıs Yakalandı

Akıllara durgunluk veren ve duyanların inanamadığı olayın kahramanı M.S son işinde yakayı ele verdi.

04 Ocak 2022 Salı 15:04
79 Okunma
KKTC'ye Kaçak Girişleri Alışkanlık Haline Getiren Şahıs Yakalandı
banner108

KKTC’ ye 2008 yılında girişi olan ancak bugüne değin çıkışı görülmeyen adı edilen, 2012 yılında çalışmak maksadıyla kaçak yollardan GKRY bölgesine de geçmiş ancak yetkililer tarafından tutuklanarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ ye gönderilmesine rağmen uslanmamış ve 31.12.21 akşamı Gazimağusa limanından yine işlem yaptırmadan KKTC’ ye giriş yaptığının yolcu listelerinde belirlenmesiyle 03.01.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 04.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz giriş ve KKTC’ de izinsiz ikamet” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde, zanlının 31.12.21 tarihinde Toros isimli gemi ile Gazimağusa limanına geldiğini, herhangi bir muhaceret işlemi yapmadan KKTC’ ye giriş yaptığını, akabinde geminin yolcu listesinde yapılan kontrolde eksik 1 yolcu olduğunun görüldüğü ve bu yolcunun zanlı olduğunun belirlenmesiyle derdest emri temin edildiğini, 03.01.22 tarihinde ise tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2008 yılında KKTC’ ye girişinin bulunduğu ancak çıkışı ile ilgili kaydının bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, yapılan sorgulanmasında ve verdiği itiraf niteliğindeki gönüllü ifadesinde, 2012 yılı mayıs ayı içerisinde tespit edilemeyen bir yerden  çalışmak maksadıyla GKRY bölgesine geçtiğini, akabinde GKRY yetkilileri tarafından tutuklanarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gönderildiğini beyan eden zanlı aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlının daimî olarak KKTC’ de, ikamet etmediğini ancak KKTC’ de çocukları olduğunun belirlendiğini söyleyen tanık, zanlının şu an itibarıyla KKTC’ de yasal herhangi bir statüsünün bulunmadığını, serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceği kısımlar olduğunu ve serbest kalması halinde daha önce yapmış olduğu gibi yasal olmayan yollardan kaçma ihtimali olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç bir anda alev aldı!
Araç bir anda alev aldı!
Dr. Nesil Bayraktar'dan Omicron açıklaması
Dr. Nesil Bayraktar'dan Omicron açıklaması
Halkın tek başına iktidar tercihi giderek artıyor!
Halkın tek başına iktidar tercihi giderek artıyor!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim