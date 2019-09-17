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KKTC'ye kanunsuz giriş yapan zanlılar tutuklandı

KKTC'ye henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapana zanlılar tutuklandı

17 Eylül 2019 Salı 15:56
KKTC'ye kanunsuz giriş yapan zanlılar tutuklandı

KKTC'ye henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapana zanlılar Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı 1 Üsem Hamidi ve 2 Ahmed Hamidi’nin onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye girmek suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis, 17.09.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Suriye uyruklu Üsem HAMIDI ve Ahmed Hamıdı’nın onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını anlattı. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını ve halen aranmakta olan şahıslar ile alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

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Son Güncelleme: 17.09.2019 16:02
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGirişTutukluZanlıKKTC
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