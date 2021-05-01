KKTC'ye kanunsuz yollardan giriş yapan şahıs uyuşturucudan yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, KKTC'ye kanunsuz yollardan giriş yapan GKRY'de sakin A.G. (E-24) ve C.R.A.K.C.C. (K-21)'nin kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada konu şahıslarların KKTC'ye kanunsuz olarak geçtiklerini bildiği halde onların söz konusu yurtta ikamet etmelerini sağlayan M.A. (E-25) da tutuklandı.