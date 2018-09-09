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"KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış"

09 Eylül 2018 Pazar 15:10
"KKTC'ye Turistlerin Yalnızca Kumarhaneler İçin Geldiği Algısı Yanlış"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesine turistlerin sadece kumarhaneler için geldiği algısının yanlış olduğunu söyledi. 
Ataoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kıbrıs'a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu belirtti. 
KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de katkı sağladığına işaret eden Ataoğlu, Antalya'da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC'ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini anlattı. 
Ataoğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti. 
KKTC turizmiyle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna değinen Ataoğlu, "KKTC'ye gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısı yanlış. KKTC'ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi geziyor. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden de faydalanıyorlar." dedi. 
"KIBRIS İLE ANTALYA'NIN EKONOMİK BAĞLARINI GÜÇLENDİREBİLİRİZ"
Antalya'nın turizm odaklı ekonomiye sahip bir kent olduğunun altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yalnızca Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otel sayısının İspanya, Fransa, Mısır gibi ülkelerin tamamındaki 5 yıldızlı otel sayısından fazla olduğunu belirtti.
Antalya'nın üst düzey turizm tesisleri ve hizmet kalitesiyle fark yarattığını vurgulayan Çetin, "Hizmet açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir tesislere sahibiz." ifadelerini kullandı. 
KKTC ile Antalya arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için iş birliğine açık olduklarını dile getiren Çetin, "İş insanlarını yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgilendirebiliriz. Karşılıklı ikili iş görüşmeleri organize edip Kıbrıs ile Antalya'nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu. 
Davut, görüşmenin sonunda ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen sulu boya Side tablosunu Bakan Ataoğlu'na hediye etti.

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Son Güncelleme: 09.09.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
HaberFikri AtaoğluKKTCTurizm
Yorumlar
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Vatandas 2018-09-09 15:29:49

Yav bir siktir git nerde var amk baska turist

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Vatandas 2018-09-09 15:29:49

Yav bir siktir git nerde var amk baska turist

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İbrahim aslan 2018-09-09 17:10:26

Başka iş için gelip napsin ?
Gece 2 den sora müziği kapat marketleri kapat git evine oteline yatasin der gibi insanlara o sattem sora bitek casino bulur insanlar bence bitek onum için gelirler.
Yap karpaz sahiline ainapa tarzi bi bok yer de turist gör nasil gelir neçin gelir o saatn sora

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umit tekin 2018-09-09 18:00:07

Kesinlikle casinolar icin geliyorlar .Siz kimle dalga geciyorsunuz. Casinolar olmasin bakalim TURIST ( ! ) mi ,yoksa sanatci mi gelir . HIKAYE.

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