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KKTC'ye Yalova Hatıra Ormanı

17 Temmuz 2022 Pazar 12:45
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KKTC'ye Yalova Hatıra Ormanı
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Yalova Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret eden Gündem KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan, geçtiğimiz günlerde KKTC'de çıkan orman yangınları hakkında  bilgi verdi. Başkan vekili Mustafa Tutuk, kabulde yaptığı konuşmada Yalova Belediyesi olarak KKTC’nin yeninden yeşil ormanlara kavuşması adına KKTC'de hatıra ormanı oluşturmak istediklerini bu bağlamda ağaç dikim mevsiminde KKTC ye gelip hatıra ormanı olusturacaklarjni söyledi.

Tutuk,  Yalova ile Girne'nin kardeş şehir olduğuna dikkat çekti ve ilerleyen günlerde Yalova da yapımı devam eden bir parka KKTC'den sembol bir ismin adının verileceğini açıkladı.  Kabul sonrası başkan Tutuk, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan a plaket taktim etti.

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