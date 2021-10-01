"KKTC'yi ileriye taşımak için çalışacağız"

Millet Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, Kanal T'de Haber + programına konuk oldu.

Ferda Ekinci'ye konuşan Yönlüer, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İstifalar konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Yönlüer, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konu ile ilgili bir güncellemeye gitmesi gerektiğini savundu.

"İstifalar çileye dönüştü"

Mensubu olduğu partiden istifa etmenin, insanlar için adeta çileye dönüştüğünü belirten Yönlüer, konu ile ilgili şöyle konuştu: "İstifalar konusuna kolaylık getirilmeli. Çoğu insan anlaşmazlıklar sonucu partisinden istifa etmek durumunda kalıyor. Ama YSK; "partinize gidin mühürlü kağıdı o gönderecek" diyor. Bu insanları yeniden sorun yaşadığı kişilerle muhattap etmek zorunda bırakmaya ne gerek var? İstifa tek taraflı bir karardır. İstemiyorum bırakıyorum bu kadar.Ayrıldıkları parti ile muhattap olmamalı insanlar.YSK bu konuya hassasiyet göstermeli."

"Zor yolda beraber yürümeyi seçtik”

Millet Partisi'nin kuruluş aşamalarına değinen Yönlüer; Yeniden Doğuş Partisi'nden kırgın ayrılmadıklarını yalnızca aynı yolda yürüyemeyecek olduklarının farkında varlıkları için istifa yoluna gittiklerini belirtti.Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu'nun arkasında ciddi bir kitlenin olduğunu dile getiren Yönlüer; Zaroğlu'nun, insanların güvenini kazanmayı başarmış ve yine desteklerini almış bir Genel Başkan olduğunu belirtti. YDP'deki kurultaydan sonra

Zaroğlu'nun mevcut partisinde siyasete devam edip gelecek seçimlerde de milletvekili seçilmeyi garantileyebilecek olduğuna dikkat çeken Yönlüer; "ama bu alışılmış ve kolay olan yoldu. Zaroğlu zor olanı seçti ve biz de onunla bu yolda yürümeye karar verdik." dedi.

"Çoğulcu demokrasiyi yaşıyor, uyguluyoruz"

Millet Partisi'nde özlemini çektikleri çoğulcu demokrasiyi görebildiklerinin altını çizen Genel Sekreter, çoğulcu demokrasi konusunun her partide konuşulan ama uygulanmasında sorun yaşanan bir konu olduğuna değinirken Millet Partisi'nde bunun başarıyla gerçekleştirildiğine

vurgu yaptı."Biz inanmışların bir araya geldiği bir partiyiz; inanmışların topluluğunda bereket vardır" diyen Yönlüer, yanlış olanı gördükten sonra doğruyu kavradıklarını ve bu yüzden Millet Partisi'ne son derece inandıklarını söyledi.

"KKTC'yi ileriye taşımak için çalışacağız"

Millet Partisi'nin kırmızı çizgisinin Anavatan Türkiye olduğununda önemle altını çizen Yönler; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını can-ı gönülden kabul ediyoruz. Ülkenin menfaatine icraatlar yapmak için, ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız ve

başaracağız" dedi.

"Asya bebek konusunda enformasyon sorunu yaşandığını düşünüyorum"

Asya bebek konusuna da değinen Yönlüer, Asya bebeğin tedavisinin Güney Kıbrıs'ta devam edecek olmasından rahatsızlık duymadığını belirtti.

söz konusu bir bebeğin sağlığı ise bunun milleti, ırkı olmaz diyen Yönlüer; tedavi masraflarını karşılayan Güney Kıbrıs'a da teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya bebek konusunda bilgilendirilmediğini düşündüğünü dile getiren Yönlüer;

"Enformasyon konusunda ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yoksa dünyanın büyük güçleri arasında yer alan Türkiye'nin Asya bebeğin tedavisine önem göstermemesi gibi bir durum asla olamaz. Belki de Sayın Erdoğan'ın haberi bile yoktu Asya bebekten. Konuyu bu yönden ele almak lazım. Kendi çocuğumuza ilgi gösterilmemesi gibi bir durum katiyen olamaz, bu konuda bilgi kanalını sorgulamak lazım" dedi.

Zaroğlu, halkı bu hükümetin elinden kurtaracak

Meclis'teki nisap konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yönlüer; hükümetin hiçbir mensubuna dair halkın memnuniyetinin olmadığını bunun sosyal medyadan bile bariz bir şekilde anlaşılabildiğini söyledi. Hükümetin Bakan ve Vekillerinin sosyal medya paylaşımlarının yorumlarında

halkın eleştiri ve şikayet mesajlarının ardının arkasının kesilmediğine dikkat çeken Yönlüer, halkın gözünde bitmiş bir hükümetin devam etmesinin halkın derdine dert eklemekten başka bir şey olmayacağını savundu. "Bakanlarla aynı partiye mensup kişiler bile ülkenin durumundan ve bakanlıkların icraatlarından memnun değil" diyen Yönlüer; malumun bu kadar ilan olduğu ortamda Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun da vekillik görevini yerine getirip, halkı, ihalelerle ve yolsuzluklarla anılan bu hükümetten kurtarmak için elinden geleni yapacağını ve söz konusu hükümete destek vermeyeceğini dile getirdi.