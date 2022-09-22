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"KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerekiyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerektiğini kaydetti.

22 Eylül 2022 Perşembe 20:05
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"KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerekiyor"



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı KKTC'yi tanıma çağrısını herkesin sahiplenmesi gerektiğini kaydetti.

BRT’de konuşan Hasipoğlu, bu tarihi çağrının yıllarca varılamayan federal çözüm sonucunun da bir tespiti olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorunu konusunda bir sonuca ulaşabilmesi için yıllardır uğraştığını belirten Hasipoğlu, “Sorun Kıbrıs Rum tarafıdır. Adanın yönetimi ve zenginliğini paylaşmak istemiyorlar. Federasyon diye ısrar etmelerine rağmen hala paylaşıma hazır değiller, bu tespiti bir türlü muhalefete anlatamadık” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini benimsediklerini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bu doğrultuda seçildiğini hatırlattı.

UBP'nin de geçmişte federal çözüm süreçlerini yürüttüğünü, öneri yaptığını, ortak anlaşma imzaladığını hatırlatan Hasipoğlu, Türkiye ile resmi teze dönüşen iki devletli çözüm için şimdi de muhalefetin katkı koyması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, muhalefete ‘iki devletli çözüm’ için birlikte harekete etme çağrısında bulunurken, “Kısa süre içinde önemli bir yol kat ederiz diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin her daim yanlarında olduğunu belirten Hasipoğlu, “Şu andan itibaren ok yaydan çıktı ve geri dönüşü yok. Kıbrıs meselesi yeni bir boyut kazandı” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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