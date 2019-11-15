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KKTC yıldönümü için İstanbul Taksim Meydanı’nda tören yapıldı

15 Kasım 2019 Cuma 14:22
KKTC yıldönümü için İstanbul Taksim Meydanı’nda tören yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını belirterek, “Türk milletinin ebedi yol göstericisi Mustafa Kemal Atütürk ve onun yolundan ilerleyerek KKTC’yi bize armağan eden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere tüm önderlerimizi, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadesini kullandı.

Taksim’deki anıtın önünde düzenlenen etkinliğin KKTC’ye verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Çınar, “Milli mücadele ruhuyla Kıbrıs’ta ana vatan Türkiye ile omuz omuza verilen yaşam ve hürriyet mücadelesinin sonucunda kurulan KKTC’nin 36.yılını onurla kutluyoruz.” dedi.

Törene, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

BRT/TAK

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Anahtar Kelimeler:
KKTC
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