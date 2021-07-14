KKTC’de 1 Haftada 659 Yerel Vaka!

Son bir hafta içerisinde 80’li sayıların altına düşmeyen yerel vakalar gün geçtikçe endişe yaratmaya devam ediyor.

7 Temmuz 2021 ve 13 Temmuz 2021 tarihlerini hesapladığımız da, toplamda 784 olan vaka sayısının yerel vaka toplamı ise 659.

İŞTE SON BİR HAFTA İÇİNDE Kİ VAKA SAYILARI:

7 Temmuz 2021 84'ü yerel 97 pozitif vaka

8 Temmuz 2021 110'u yerel 133 pozitif vaka

9 Temmuz 2021 99'u yerel 126 pozitif vaka

10 Temmuz 2021 81’i yerel 95 pozitif vaka

11 Temmuz 2021 90’ı yerel 111 pozitif vaka

12 Temmuz 2021 108'i yerel 118 pozitif vaka

13 Temmuz 2021 87'si yerel 104 pozitif vaka