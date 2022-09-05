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KKTC’de 1 haftada 8 yangın meydana geldi

KKTC’de bir haftada 8 yangın meydana gelirken, İtfaiye 17 olaya müdahale etti. Yangınlar sonucu 62 bin 750 TL’lik zarar meydana geldi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:29
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KKTC’de 1 haftada 8 yangın meydana geldi


Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçtan sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, anız yakılması, araçlarda oluşan kısa devreler, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin havluyu alevlendirmesi olarak yer aldı.

İtfaiye, “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp hastaneye sevkinin sağlanması, otelin balkonundaki şahsın kurtarılıp ambulansa ve polis ekiplerine teslim edilmesi, çatıda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve kafesin demir çubukları arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, kilitli kalan dairede ocak üzerinde unutulan tavanın yangına sebep olmaması için merdiven kullanılarak eve girilip yangına karşı tedbir alınması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, gerçekleşen etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olaylarına da müdahale etti.

Polis, 1 Ocak – 04 Eylül 2022 tarihleri arasında yangına sebep olduğu tespit edilen 35 kişi hakkında da yasal işlem başlattı.

Son Güncelleme: 05.09.2022 15:16
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