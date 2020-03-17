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KKTC’de 13 yeni korona virüs vakası!

Salamis Bay Conti Hotel’de karantina altında tutulan 13 turistte daha korona virüs vakası görüldü.

17 Mart 2020 Salı 22:29
11762 Okunma
KKTC’de 13 yeni korona virüs vakası!

Salamis Bay Conti Hotel’de karantina altında tutulan 13 turistte daha korona virüs vakası görüldü. Elde edilen bilgiye göre 13 Alman turiste yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

KKTC’de korona virüs vakası toplanda 20’ye yükselirken 18 vaka Alman turist 2’si ise Kıbrıslı Türk.

Elde edilen bilgilere göre, yeni vakalarda nefes darlığı görülmezken vakaların durumu yoğun bakımlık değil.

Öte yandan ilk yatan Alman kadınla eşinin durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi. Alman çiftin yakında taburcu edilebilecekleri gelen bilgiler arasında.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilk vakanın en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

 Pilli, 13 yeni vakanın tümünün Alman vatandaşı ve ilk vakanın tespit edilmesinden  bu yana otelde gözlem altında tutulanlar olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 18.03.2020 00:53
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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Gg 2020-03-18 01:01:28

Halkin icinden cikmasinda karantinadan cikmasi kontrol altina alinabilir bir durum.

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