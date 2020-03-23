KKTC’de 1pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı…
BRT HABER
Son Güncelleme: 23.03.2020 16:48
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı…
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı…
BRT HABER