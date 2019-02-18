Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

KKTC’de 59 trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Polis, geçtiğimiz hafta KKTC’de toplam 58 trafik kazası meydana geldiğini, bu  kazalarda 21 kişinin yaralandığını duyurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
KKTC’de 59 trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerini, süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (8)  olarak açıkladı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 479.050.00 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle :

Gazimağusa 19, Lefkoşa 16, Girne 14, Güzelyurt 4, İskele 5

banner41
TRAFİK KONTROLLERİ

Polis tarafından ülke genelinde 11-17 Şubat tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde ise, toplam 6 bin 764 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 948’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 147’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 30’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 32’si alkollü araç kullanmak, 77’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 28’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 15’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 500’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PolisTrafik KazasıYaralıKKTCHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim